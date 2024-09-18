Названа причина увеличения вредной растительности в арктических озерах

Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН) обнаружили вредный рост биологической продуктивности отдаленных арктических озер по причине глобального потепления.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что речь идет об озерах, не подверженных прямому влиянию человека, а увеличение водной растительности (фитопланктона) вызвано ростом концентрации фосфора, азота и органики в воздухе и воде.

"Доказаны тесные достоверные связи нарастающих концентраций фосфора, азота и органического вещества с повышением температуры. Показано также влияние климатического фактора на повышение содержания фосфора в воде удаленных озер. При потеплении климата в биогеохимический круговорот вовлекается и другой биогенный элемент - кремний - как следствие его поглощения интенсивно развивающимися диатомовыми водорослями", - отметили в пресс-службе.

В основу работы легло обобщение данных по содержанию биогенных элементов и органического вещества в более чем 100 озерах, которые исследовались раз в пять лет с 1990 по 2023 год в рамках международной программы "ICP-Water". Состояние воды оценивалось по таким показателям, как прозрачность, содержание общего фосфора, фосфатов и хлорофилла "А" (индекс Карлсона (TSI).

Научный коллектив пришел к выводу, что в 2010-2018 годах количество так называемых олиготрофных озер - то есть озер с высокой прозрачностью вод, низким содержанием органического вещества, фосфора и азота, и как следствие, низкой биопродуктивностью - в тундровой зоне сократилось на 30% по сравнению с периодом 1990-2000 годов. В северо-таежной зоне таких озер почти не осталось.

Ученые полагают, что такой процесс (так называемое эвтрофирование вод) экологически вреден.

"Эвтрофирование вод представляет собой угрозу для качества вод вследствие развития цианобактерий - сине-зеленых водорослей, способных выделять в воду токсины, а также зарастания берегов водной растительностью", - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

Аналогичные процессы отмечены и в отдаленных озерах США, также не подверженных прямому антропогенному воздействию. Косвенное воздействие человека все же играет свою роль, так как по всему миру большое количество фосфора в составе удобрений смывается с полей в реки и океан и рассеивается с пылью. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecohydrology.