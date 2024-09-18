В России зафиксировали ажиотажный спрос на iPhone 16

Спрос на все модели iPhone 16 на этапе предзаказа в России превысил показатели предыдущего года в 4,8 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

© Apple

Самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 16, на который пришлось 54% всех предзаказов. За ним следуют iPhone 16 Pro (28%), iPhone 16 Pro Max (11%) и iPhone 16 Plus (7%). Наиболее востребованным объемом памяти в iPhone 16, Plus и Pro стала версия на 128 ГБ, в то время как в случае с моделью Max предпочтение отдавалось версии на 256 ГБ.

Жители столицы проявляют наибольший интерес к новинкам, на Москву пришлось 43% предзаказов. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (8%), Республика Татарстан (4%), Тюменская область (2%).

Apple распродала iPhone 16 Pro Max за несколько минут

Предзаказ на смартфоны в МТС можно оформить с помощью частичной или полной предоплаты. Для iPhone 16 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата будет зачтена в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить только оставшуюся сумму смартфона.

Серия iPhone 16 была представлена компанией Apple 9 сентября 2024 года вместе с часами Apple Watch Series 10 и наушниками AirPods 4.