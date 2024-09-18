Samsung представила смартфон стоимостью ниже $100

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F05 с ценой ниже $100.

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Новинка из популярной серии Galaxy F предлагает стильный дизайн с кожаным узором и 50-мегапиксельной двойной камерой, ориентированной на потребности молодого поколения. Есть здесь и 2-мегапиксельный датчик глубины для четких фото. Фронтальная камера на 8 Мп.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85, а оперативной памяти здесь до 8 ГБ (правда, частично виртуальной) с функцией RAM Plus. Встроенное хранилище можно расширить до 1 ТБ.

Galaxy F05 имеет 6.7-дюймовый HD+ дисплей, идеально подходящий для соцсетей и мультимедиа. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержка 25 Вт быстрой зарядки обеспечивают длительную работу без подзарядки.

Устройство поставляется с Android 14 и обещает два обновления ОС и четыре года безопасности. Старт продаж новинки намечен на 20 сентября по цене $95 за версию 4/64 ГБ.