В России перенесут опыт работы в ЦЕРНе на отечественный суперколлайдер NICA

Моделированием детекторов и физических процессов для экспериментов на российском адронном суперколлайдере NICA, построенном в Дубне для изучения тайн возникновения Вселенной, займутся ученые Томского государственного университета (ТГУ).

Они планируют перенести в российскую науку международный опыт, полученный при участии в прорывных научных экспериментах, проводимых на Большом адронном коллайдере, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В нашем проекте четыре взаимосвязанных научных направления. Первое направление - это моделирование детекторов частиц. Руководителем данного проекта является признанный эксперт в этой области, ученый ТГУ и ЦЕРН Владимир Иванченко - один из основных разработчиков пакета программ Geant4. Этот инструмент используется для моделирования прохождения элементарных частиц через вещество, причем не только в физике высоких энергий, но и других областях, например, в медицине при индивидуальном подборе параметров радиационной терапии онкологических заболеваний", - приводятся в сообщении слова завлабораторией анализа данных физики высоких энергий, декана ФФ ТГУ Сергея Филимонова.

По его словам, второе направление проекта - анализ больших данных в экспериментах мегасайенс, разработка новых суперэффективных методов анализа данных с использованием ИИ и машинного обучения. Третье направление - особая область экспертизы ТГУ, с которой лаборатория входила в проекты ЦЕРН, - это разработка и тестирование электроники сбора данных для детекторов частиц. Этот опыт будет востребован и в экспериментах на коллайдере NICA. Четвертое направление - применение инструментов и технологий, используемых в области физики высоких энергий, для решения задач в других областях.

"Например, в нашей лаборатории реализуется проект, в котором мы используем методы физики высоких энергий для предсказания свойств облаков верхнего яруса атмосферы. Другой пример - электроника, которую мы разрабатываем для сбора данных в наших физических экспериментах, находит применение в нефтяной и газовой промышленности, в космической отрасли, радиационной медицине", - приводятся слова Филимонова.

На реализацию этого научного проекта в области физики высоких энергий ученые ТГУ выиграли мегагрант правительства РФ. Проект рассчитан на пять лет.

Подготовка кадров

В задачи проекта ТГУ также входит подготовка специалистов для работы в новых научных проектах уровня мегасайенс в России.

"К ученым, участвующим в экспериментах класса мегасаейнс предъявляются особые требования. Они должны обладать глубокими знаниями в своих областях и уметь решать сложнейшие научные и технические задачи. Они должны быть страстными энтузиастами, горящими своей работой и искренне верящими в то, что делают. Они должны быть готовы работать долгие часы, преодолевая трудности на пути к достижению цели. И они, несомненно, должны уметь работать в команде, потому что мегасайенс проекты - это большие коллективы, состоящие из специалистов разных национальностей и культур", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ и ЦЕРН Ирины Шрайбер.

По ее словам, физики, работающие в проектах мегасайенс - это "настоящие супергерои науки". Они должны быть и программистами, и специалистами по ИИ, и инженерами.

"Для этого нам нужны новые образовательные программы, которые обеспечат быстрое формирование необходимых компетенции у наших студентов и аспирантов", - отметила специалист.

Старт первой образовательной программе будет дан в начале 2025 года. В дальнейшем планируется создание профильных образовательных модулей для программ бакалавриата и магистратуры.

О коллайдере NICA

Коллайдер тяжелых ионов NICA - это один из знаковых проектов мегасайенс, реализуемых на территории России. В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2,4 тыс. специалистов, включая 1 650 российских.