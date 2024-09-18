Apple не смогла добавить датчик артериального давления в новые часы

Apple планировала добавить датчик артериального давления в Apple Watch Series 10, но новая конструкция часов помешала этим планам.

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Часы десятого поколения получили больший экран и более тонкий корпус, что должно было сделать их особенными, но именно эти изменения вынудили Apple отложить внедрение новой функции.

Согласно информации из рассылки Марка Гурмана «Power On», проблемы с датчиком возникли на этапе тестирования из-за обновленного дизайна. Хотя слухи о появлении этой функции в Apple Watch появлялись и ранее, она так и не была реализована.

YouTube-блогер Вадим Юрьев предположил, что мониторинг артериального давления в будущих моделях часов будет возможен только при использовании нового типа ремешка. По его мнению, необходима магнитная система с коннекторами, которая будет подключаться к часам через специальные датчики внутри ремешка.

Для точного измерения, скорее всего, потребуется дополнительная настройка степени затяжки ремешка.