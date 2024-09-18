Intel получит $3 млрд на производство чипов для Пентагона

Стало известно, что Intel планирует получить финансирование в размере $3 млрд от правительства США в рамках программы Secure Enclave (Безопасный анклав). Эта программа, созданная администрацией Байдена-Харрис, направлена на обеспечение стабильных поставок передовых полупроводников для военных и разведывательных нужд Пентагона.

Финансирование Secure Enclave будет отличаться от Закона о CHIPS (Закон о чипах) и многочисленных научных проектов. Новая программа больше ориентирована на поддержку строительства и модернизации полупроводниковых заводов. Чипы, производимые для программы Secure Enclave, скорее всего, будут создаваться на отдельных предприятиях, отделённых от производства других компонентов.

Министерство обороны США будет реализовывать эту программу, обеспечивая внутреннюю цепочку поставок передовых полупроводников, «полностью предназначенных для национальной безопасности». А участвующее в Secure Enclave Министерство торговли по-прежнему будет отвечать за распределение средств.