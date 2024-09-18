Маск назвал способ для человечества выжить

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

По его словам, большая комета может столкнуться с Землёй и уничтожить почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось.

«Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — написал он в соцсети Х.

Ранее Маск заявил, что первые беспилотные полёты Starship на Марс планируются через два года.

Также, по его словам, через десять лет импланты Neuralink будут у миллионов людей.