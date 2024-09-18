Раскрыта загадка исчезновения карликовых слонов и бегемотов на Кипре

Австралийские ученые из Университета Флиндерса разгадали тайну исчезновения карликовой мегафауны, некогда бродившей по острову Кипр до прибытия людей палеолита. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences (RSPB).

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В период позднего плейстоцена на средиземноморском острове обитали 500-килограммовые карликовые слоны и 130-килограммовые карликовые бегемоты. Однако оба вида быстро вымерли вскоре после прибытия людей около 14 тыс. лет назад.

Команда обнаружила, что палеолитические охотники-собиратели на Кипре могли сначала привести к исчезновению карликовых бегемотов, а затем и карликовых слонов менее чем за 1000 лет.

Эти результаты опровергают предыдущие аргументы, согласно которым появление на острове небольшой популяции людей не могло стать причиной столь быстрого вымирания видов.

Исследователи построили математические модели, учитывающие энергетические потребности человека, рацион, выбор добычи и эффективность охоты.

Как показали расчеты, 3000–7000 охотников-собирателей, которые, как прогнозировалось, обитали на острове, вероятно, были ответственны за вымирание обоих карликовых видов.

Прогнозы модели также совпали с хронологической последовательностью вымираний мегафауны в палеонтологических записях.