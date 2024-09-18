Некоторые жители России увидят частное затмение Луны

Частное затмение Луны, при котором ее край потемнеет, произойдет в среду и при безоблачной погоде будет видно в западных и центральных районах России. В Москве в это время будет раннее утро, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Затмение, при котором часть лунного диска пройдет через тень Земли, будет происходить с 03:42 до 07:48 мск. Событие наблюдается из Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде. В России его увидят в Западной Сибири и Европейской части страны. Во время максимальной фазы край диска Луны потемнеет и приобретет красноватый оттенок.

"В западных и центральных районах России частное затмение Луны 18 сентября 2024 года придется на утренние часы. Затмение там можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны. Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна. <…> Наилучшими в России они будут в Калининградской области", - сообщили в планетарии.

Частные фазы затмения можно будет увидеть с 05:13 до 06:15 мск везде, где Луна будет находиться над горизонтом. В это время она будет находиться в созвездии Водолей. "Наибольшая фаза частного затмения Луны ожидается в 5:44 мск, она составит 0,09 - это часть диаметра Луны, покрытая земной тенью. Очень небольшая площадь", - уточнили астрономы.

На небе Москвы спутник Земли будет сопровождать яркий Сатурн. Луна скроется за горизонтом после 6:00 мск, в это время она будет близка к максимуму теневой фазы затмения.

Ученые указали на важность не только ясной погоды, но и правильного выбора места наблюдения - это должна быть открытая местность, где хорошо просматривается западный горизонт. Согласно данным, опубликованным на сайте Росгидромета, в Москве и Калининграде в ночь на 18 сентября ожидается малооблачная погода, что увеличивает шансы увидеть затмение.