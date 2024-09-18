Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения

Компания Neuralink сообщила о разработке импланта Blindsight, который способен вернуть зрение даже тем, кто слеп с рождения, передает Hi-Tech Mail.ru.

Напомним, что Neuralink принадлежит бизнесмену Илону Маску. Как отмечается, устройство уже получило одобрение со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Blindsight – чип, который функционирует, даже если у человека нет глаз или зрительного нерва. Результат будет в том случае, если у пациента нет травм зрительной коры головного мозга. В компании утверждают, что способность видеть будет восстанавливаться постепенно.

«На финальном этапе владелец Blindsight сможет видеть даже лучше обычного человека. У пациента должна появиться способность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или радиолокационном диапазоне», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что сотрудники подольского научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали прототип установки селективного лазерного спекания с новой кластерной лазерно-оптической системой сканирования.