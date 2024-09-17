Новое обновление iOS привело к масштабным сбоям iPhone

Последнее обновление iOS стало причиной массовых сбоев в работе iPhone. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что обновление привело к появлению ошибок, замедлению работы приложений, а также разрывах в связи с сервером Apple. Кроме того, сотрудники центров по ремонту смартфонов рассказали о росте заявок на починку iPhone — до 20 за час. Самые большие проблемы появляются у тех пользователей, которые поставили новые запчасти, например новые аккумуляторы или дисплеи.

При этом некоторые сервисные центры отказываются принимать в работу сломанные iPhone, поскольку не понимают, как решить проблему, которая возникла из-за официального обновления. Кроме того, российские специалисты указывают на дефицит деталей для смартфонов iPhone — если Apple не разберется с ситуацией, смартфоны российский пользователей могут выйти из строя без возможности ремонта.

Ранее Apple выпустила iOS 18.