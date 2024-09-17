В Татарстане обнаружены погребения старше египетских пирамид

В Татарстане обнаружили древние погребения людей, которые оказались старше египетских пирамид. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

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Находка была сделана во время раскопок «Новобиксинтеевского могильника», который был создан с 4500 по 4000 годы до н.э. В ходе раскопок были обнаружены 9 погребений каменного века. Помимо останков древних людей, в захоронении также нашли каменные наконечники стрел, украшения из зубов животных, а также подвески из приуральского серпентинита.

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Как считают ученые, возраст находки составляет 6,5 тысяч лет — в этом случае оно древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет. Кроме того, исследователи также обнаружили еще два более новых захоронения (по первичным оценкам они принадлежат раннему Средневековью) и остатки кирпичной смолокурни XIX века. Точный возраст находок будет установлен после радиоуглеродного анализа.

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