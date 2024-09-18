«VK видео» запускает новую программу монетизации контента

Сервис "VK видео" запускает с 23 сентября новую программу монетизации контента для блогеров и его авторов. Об этом сообщает пресс-служба VK.

"Новая программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Программа разработана совместно с авторами, учитывает обратную связь и пожелания блогеров", - рассказали в VK.

Отмечается, что тестирование нового формата монетизации запущено на ограниченной группе авторов, а с 23 сентября программа будет доступна всем. В пресс-службе пояснили, что присоединиться к программе монетизации "VK Видео" смогут блогеры и авторы контента, у которых более 5 тыс. подписчиков в сообществе "ВКонтакте". Также, новая программа распространяется на оригинальный видеоконтент продолжительностью более двух минут, который не нарушает авторские права.