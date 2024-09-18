В России выросла активность вредоносных ботов

Согласно статистике, собранной StormWall за январь-август 2024 года, вредоносная активность ботов в России увеличилась на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты считают, что такой рост связан со сложной геополитической ситуацией на глобальном уровне и повышенной активностью хактивистов.

При этом объем злонамеренного трафика со стороны ботов в равном объеме генерировался внутри России и шел из-за ее пределов. В прошлом году более двух третей трафика от ботов приходились на зарубежные адреса.

Как предупреждают в StormWall, данная ситуация чревата серьезными последствиями для бизнеса, поскольку многие компании используют усиленные средства контроля по отношению к зарубежному бот-трафику и никак не фильтруют российский, считая его безопасным.