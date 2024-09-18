В России выросла активность вредоносных ботов

Активность вредоносных ботов в России увеличилась на 83%
Согласно статистике, собранной StormWall за январь-август 2024 года, вредоносная активность ботов в России увеличилась на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты считают, что такой рост связан со сложной геополитической ситуацией на глобальном уровне и повышенной активностью хактивистов.
При этом объем злонамеренного трафика со стороны ботов в равном объеме генерировался внутри России и шел из-за ее пределов. В прошлом году более двух третей трафика от ботов приходились на зарубежные адреса.
Как предупреждают в StormWall, данная ситуация чревата серьезными последствиями для бизнеса, поскольку многие компании используют усиленные средства контроля по отношению к зарубежному бот-трафику и никак не фильтруют российский, считая его безопасным.
«Мы наблюдаем постоянное увеличение бот-трафика в России, причем в этом году объем трафика с российских и иностранных IP-адресов стал одинаковым. Мы допускаем, что количество ботов с российских IP-адресов до конца этого года может вырасти еще больше. Российским компаниям нужно учитывать такую серьезную опасность и использовать решения, которые позволят предотвратить угрозы, исходящие от ботов из России, но в то же время будут незаметны для пользователей», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.
Лишь 6% российских компаний автоматизировали реагирование на угрозы