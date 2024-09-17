ИИ от Apple, генерация эмодзи и новый хаб: главные фишки iOS 18

iOS 18 и iPadOS 18 доступны для загрузки — один из самых ожидаемых релизов года от Apple наконец состоялся. Портал wired.com рассказал о самых примечательных новшествах обновления.

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Apple Intelligence

Каждая крупная технологическая компания интегрирует ИИ в свои продукты, от Google до Samsung и Microsoft. Теперь пришел черед Apple. ИИ Apple Intelligence работает на базе проприетарной языковой модели компании: новинка доступна на iPhone 15 Pro и Pro Max, iPhone 16, iPad и Mac на чипах M1 и новее. Первое время языковая модель будет поддерживать только английский язык, а часть функций появится лишь в 2025 году.

Что умеет Apple Intelligence

Редактирование, коррекция и изложение текстов в реальном времени.

Сортировка уведомлений и писем на электронной почте по приоритетности.

Транскрипция звуковых записей в текстовый формат.

Генерация изображений по текстовым запросам.

Генерация новых эмодзи по текстовым запросам и существующим фотографиям.

«Умные скетчи» и ретушь фона на фотографиях.

Генерация монтажей из фото и видео по текстовым запросам.

Помощь Siri в распознании контекстных запросов.

Интеграция ChatGPT (GPT-4o).

Свободное размещение иконок на домашнем экране

iOS 18 наконец разрешила пользователям размещать приложения и виджеты без привязки к фиксированной сетке. Более того, цвет иконок можно будет поменять, чтобы он лучше сочетался с фоновым рисунком, а также перевести в ночной режим. Значки и виджеты также можно масштабировать.

Персонализация «Пункта управления»

Хаб «Пункт управления» на iPhone получил более глубокие настройки персонализации. Так, в нем можно создавать отдельные вкладки и пролистывать их одним продолжительным свайпом на домашнем экране. Помимо этого, расположение и масштаб всех значков в «Пункте управления» можно поменять.

Блокировка и скрытие приложений

На iOS 18 отныне можно скрывать приложения от любопытных глаз, или же запирать доступ к ним за биометрической аутентификацией при каждом запуске. Информация о скрытом приложении также будет скрыта из системы, даже в уведомлениях и поисковой строке.

RCS и спутниковые сообщения

Пожалуй, одно из самых ожидаемых новшеств. RCS (Rich Communication Services) — стандарт передачи текстовых сообщений, который последовал за SMS/MMS. На Android он поддерживается уже некоторое время, благодаря чему система смогла подтянуть функции, знакомые по мессенджерам. Например, уведомления о прочитанных сообщениях и повышенное качество загрузки медиа. Но ни одна из этих функций не работала, если пользователь Android отправлял сообщение на iPhone — и наоборот.

Отныне iOS поддерживает RCS, благодаря чему переписки в iMessage станут более комфортными. И да, теперь коммуникация между iPhone и Android будет работать как следует.

Менеджер паролей

В iOS 18 появится нативный менеджер паролей. Приложение «Пароли» поддерживает сквозное шифрование и позиционируется Apple как самый удобный способ хранить информацию на своих устройствах. Менеджер будет работать на всех гаджетах Apple и даже на Windows (через iCloud).