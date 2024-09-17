Найден новый Бермудский треугольник

Новый Бермудский треугольник нашли в Адриатике, сообщает MK.RU. Он расположился в районе между островами Джабука и Брусник и частью залива Комиж. Считается, что камни, находящиеся на дне, мешают функционированию компасов.

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В этом районе в прошлом произошло несколько аварий. Утверждается, что здесь пропало несколько кораблей и самолетов. Магнитные возмущения в этой местности отмечал и военно-морской флот. На работу устройств, предположительно, влияют вулканические породы, из которых состоит дно и ближайшие острова.

Ранее сообщалось, что исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике может быть связано с огромными волнами, наблюдающимися в этом регионе. Океанографы утверждают, что волны в районе Бермудских островов могут достигать 30 метров в высоту. Причиной их образования чаще всего становятся мощные штормы.

До этого американские ученые обнаружили в Карибском море «корабль пришельцев». Необычное образование, покрытое кораллами, было найдено недалеко от знаменитого Бермудского треугольника. Эксперты считают, что возраст подводной растительности, покрывающей «космический корабль», достигает сотен тысяч лет.

При этом удивительным также остается сам факт наличия кораллов на образовании, так как из-за сильного магнитного поля в районе Бермудского треугольника ничего не могло вырасти