В России найден окаменелый аммонит мезозойской эры

На острове Русский найден окаменелый аммонит — вымерший гигантский беспозвоночный моллюск. По оценкам учёных, приблизительный возраст раковины составляет 242 млн лет.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Аммонит найден на побережье полуострова Житкова. Специалисты считают, что его окаменелая раковина принадлежит к мезозойской эре. Более точный возраст определят палеонтологи.

«Русский остров славится следами древних эпох. Помимо аммонитов, здесь также находили окаменелости брахиопод и останки ихтиозавров», — прокомментировали в океанариуме.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России выдало разрешение на археологические исследования на территории Бессоновского района Пензенской области.