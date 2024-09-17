Депутат Госдумы высказался о дальнейшей работе сервисов Google в России

Зампред по инфополитике Государственной Думы РФ Антон Горелкин вновь обратил внимание на проблемы с оборудованием Google, которое стало одним из причин замедления работы YouTube.

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Горелкин отметил, что серверы действительно нуждаются в обновлении, но из-за ухода Google из России этого не произойдёт.

«Большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами».

Депутат подчеркнул, что проблема очень серьёзная — со временем это отразится не только на YouTube, но и на других сервисах Google.