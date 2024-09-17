В Турции при раскопках нашли подводку для глаз возрастом 8200 лет

Турецкие археологи во время раскопок в провинции Измир обнаружили косметическое средство для глаз, созданное более 8 тысяч лет назад. Необычную находку сделали в кургане Ешилова – одном из старейших известных человеческих поселений.

© Мир 24

Исследования кургана уже выявили важные следы эпохи неолита и позволили больше узнать о ранних поселенцах побережья Эгейского моря – например, то, что они жили в отдельных домах с отдельными системами крыш.

Команда из Эгейского университета рассказали, что в ходе новых раскопок был обнаружен каменный стержень длиной 9,5 см. Его возраст оценили в 8 200 лет.

На кончике стержня сохранились остатки черной краски. Ее идентифицировали как оксид марганца. Минеральный порошок был основным компонентом косметического средства, известного как сурьма – его использовали для подводки глаз.

«Это свидетельствует о том, что 8 200 лет назад эгейские женщины также заботились о своих украшениях, ценили свою красоту и заботились о себе», – рассказали археологи.

Заточенный каменный карандаш опускали в емкость с краской. Такой способ нанесения макияжа и в наши дни используется в различных частях Анатолии. Археологи также нашли сосуд, куда местные женщины складывали украшения.

Ранее в Иране обнаружили губную помаду бронзового века. Его датировали первой половиной II тысячелетия до нашей эры.