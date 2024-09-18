Гибкий смартфон от Samsung можно будет свернуть в трубочку

Южнокорейская компания Samsung, как ожидается, представит в 2025 году свой первый гибкий скатываемый смартфон с диагональю экрана в 12,4 дюйма.

К слову, как сообщает издание Android Police, руководство Samsung ожидало в текущем году от продаж гибких смартфонов большего, но уверенность в том, что за гибкостью — будущее, менеджеров южнокорейской компании не покинуло, в эту сферу продолжаются серьезные финансовые вложения.

Напомним, именно компания Samsung выпустила в 2019 году на рынок первый гибкий смартфон Galaxy Fold. С тех пор подобные устройства не стали мейнстримом (не в последнюю очередь в силу дороговизны), но рынок растет. Так, как подсчитали аналитики, в 2023 году мировой рынок гибких смартфонов достиг $10,3 млрд. В количественном выражении было продано 15,9 млн устройств, рост по сравнению с 2022-м составил 25%. Первой на рынке стала Samsung, продавшая 12,5 млн гибких смартфонов, второй стала Huawei с 2,5 млн.

В этой категории гаджетов то и дело появляются интересные новинки — среди последних тройная "раскладушка" от Huawei.

Аналитики Android Police напоминают, что попытки создать концепт сворачиваемого смартфона уже были, например компания Oppo создала прототип Oppo X 2021, но в серию он не пошел. Также компания LG создала подобное устройство в 2022 году, но широкая публика его не увидела. В этой теме отметились и компания Motorola с концептом Rizr, и Tecno с прототипом Phantom Ultimate.