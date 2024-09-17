Названы сроки появления 6G в РФ

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев анонсировал начало проведения научных исследований по разработке стандартов связи шестого поколения (6G) в 2025 году, передает ТАСС.

По словам министра, в этих исследованиях планируется сотрудничать с дружественными государствами. В конце прошлого года в стране была утверждена стратегия отрасли связи до 2035 года. Предполагается, что отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready будет введено в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года соответственно.

6G — это стандарт мобильной связи шестого поколения, который отличается максимально возможной скоростью передачи данных. Сети 6G смогут передавать данные в сотни раз быстрее, чем 5G: скорость передачи данных может достигать одного терабита в секунду.

Ранее ведущая испанская телекоммуникационная компания Telefonica сообщила о своем вступлении в европейский проект ЕС по развитию сетей шестого поколения под названием ENABLE-6G.