На спутнике Юпитера обнаружили новый вулкан

Планетологи обнаружили новый вулкан на самом вулканически активном теле Солнечной системы – спутнике Юпитера Ио. Для этого они проанализировали снимки прибора JunoCam на борту космического аппарата NASA «Juno».

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Ученые сравнили снимки, сделанные в 1997 году аппаратом Galileo, с фотографиями февраля 2024 года, и выявили новый вулканический очаг. Он расположен к югу от экватора.

Ио немного превышает по размерам Луну. Это самый внутренний из галилеевых спутников Юпитера (в эту группу также входят Европа, Ганимед и Калисто). Ио движется по вытянутой орбите и по мере удаления и приближения к Юпитеру немного деформируется. При этом в ее недрах возникают нагрев и трение, которые и порождают вулканическую активность.

Поверхность Ио покрыта действующими вулканами. Однако регион, где обнаружили новый очаг, до последнего времени считался спокойным. Ученые пришли к выводу, что вулкан образовался «из ничего» примерно с 1997 года.

Восточная сторона вулкана обладает красноватым оттенком из-за серы, выброшенной на поверхность и осевшей обратно. На западной стороне ученые рассмотрели два темных потока лавы, каждый длиной около 100 км.

В 2023-24 годах аппарат «Juno» совершил три близких облета Ио и получил около 20 цветных снимков. Ему удалось запечатлеть девять шлейфов, связанных с активными вулканическими образованиями, а также новые потоки лавы и поверхностные отложения, сообщает Sci News.