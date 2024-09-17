Клименко оценил способность Запада заблокировать интернет в России

При этом для жителей нашей страны может быть ограничен доступ к некоторым сайтам через отечественный IP-адрес.

Такие меры пока не принимались, отметил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ко всему подобному надо относиться достаточно скептично. Для того, чтобы нам причинить неудобства, отключить от интернета, компании-владельцы кабелей должны находиться в юрисдикции Америки, Европы, которые подобные санкции хотели бы ввести. Всё, что касается Евразии, то вряд ли чем можно помочь, потому что все кабели, которые тут между Россией и Китаем, между Россией и условно всей Азией, они вряд ли им подконтрольны. Мы знаем, что не существует одного потока, интернет тем и силён, что в одну точку может из разных мест собраться. Аппаратная железная блокировка — такое себе удовольствие, и непонятно как это решать. На этом уровне ничего никому не грозит. Если мы и придём к какой-то истории с блокировкой, то это может быть запрет на посещение с русских IP каких-то сайтов».

Ранее издание Politico сообщило, что Запад готовится взять полный контроль над подводными кабельными сетями. Это якобы даст ему возможность отключить от них Китай и Россию.

Правительства западных стран представит «план по защите безопасности подводных кабельных сетей», который будет включать вымещение Китая из цепочки поставок и замещение инфраструктуры на собственную. Это означает, что Запад будет зависеть от технологий, которые КНР может в любой момент прекратить поставлять. Или же «китайское правительство может нарушить работу кабелей».