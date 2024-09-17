Ученые ускорили рост растений с помощью зеркала

Ученые из Лаборатории физиологии растений Университета Гуама разместили зеркала под саженцами растений исчезающего вида Serianthes nelsonii, чтобы увеличить количество доступного света и ускорить их рост. Результаты исследования опубликованы в журнале Agronomy.

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Бобовое дерево Serianthes nelsonii — самый уязвимый исчезающий вид растений на Марианских островах. Его трудно выращивать из-за короткой продолжительности жизни саженцев в естественных местах обитания и быстрой гибели молодых растений, пересаженных из питомников.

Ученые объяснили, что в карстовые лесные сообщества Гуама, где растет Serianthes nelsonii, проникает мало солнечного света. Установка ламп над саженцами Serianthes может увеличить продолжительность жизни растений. Также для улучшения систем растениеводства уже несколько десятилетий используется цветная пластиковая мульча (изолирующий слой), которая отражает солнечный свет.

Именно это свойство исследователи из Университета Гуама решили взять за основу при разработке нового метода выращивания растений при естественном освещении. Вместо мульчи они разместили под саженцами обычные зеркала, чтобы увеличить количество доступного света. Это помогло улучшить рост и выживаемость саженцев Serianthes.

«Мы решили использовать зеркала — наиболее отражающий продукт из всех существующих. В некоторых случаях свет, отраженный от зеркал, составлял более 70% от поступающего окружающего света в полдень. Это привело к глубокой реакции растений: выживаемость саженцев увеличилась более чем на 160%, а рост растений в высоту — более чем на 170%», — рассказал Томас Марлер, профессор Университета Гуама и ведущий автор исследования.

Ученые добавили, что такой метод улучшения освещенности идеально подходит для сохранения растений — он требует минимальных затрат и не наносит вреда саженцам.