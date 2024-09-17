Российские компактные спутники зафиксировали десятки гамма-всплесков

Набор из двух десятков компактных спутников, выведенных российскими и белорусскими вузами в космос в последние пять лет, зафиксировал за время работы на орбите два десятка гамма-всплесков.

Эти открытия подтвердили возможность использования микроспутников для постоянных наблюдений за гамма-вспышками на всем небесном своде, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"В будущем в рамках собственной космической программы МГУ "Созвездие-270" мы планируем запустить еще не менее 20 кубсатов. Кроме того, будет развиваться сеть наземных приемных станций, которая позволит синхронизировать орбитальные и наземные наблюдения. Все это позволит отслеживать гамма-всплески практически в любой точке небесной сферы", - пояснил заведующий лабораторией космической рентгеновской и гамма-астрономии МГУ Анатолий Июдин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Ученые пришли к такому проекту при анализе данных, которые были собраны своеобразной "флотилией" из двух десятков кубсатов, компактных спутников кубической формы, которые с июля 2019 года выводились на орбиту совместными усилиями НИИЯФ МГУ и партнерскими российскими и белорусскими вузами. Каждый подобный аппарат оснащен детекторами рентгеновского и гамма-излучения, а также детекторами заряженных частиц и спектрометрами для наблюдений в видимом и ультрафиолетовом диапазонах.

Это позволяет использовать подобные кубические спутники для наблюдений за гамма-вспышками - мощнейшими всплесками электромагнитных волн, возникающими при слияниях или гибели особо крупных звезд, а также за различными проявлениями "космической погоды". Недавно ученые подвели промежуточный итог наблюдений и обнаружили, что за время работы на орбите флотилия кубсатов обнаружила сразу два десятка гамма-всплесков, в том числе три сильных вспышки в августе - сентябре 2023 года.

Всплески были также обнаружены при помощи американского орбитального телескопа "Ферми", что подтвердило корректность работы компактных спутников и установленных на них российских научных приборов. При этом другие всплески, зафиксированные микроспутниками, не были открыты "Ферми" и другими гамма-обсерваториями, что подчеркивает ценность использования кубсатов для охвата наблюдениями всего звездного неба.

В дополнение к этому, микроспутники зафиксировали несколько других событий, связанных с усилением солнечной активности и проникновением космических лучей в полярную шапку магнитосферы Земли. Это дополнительно расширяет научную применимость кубических спутников для ведения постоянных наблюдений за "космической погодой" и вспышками гамма-излучения, подытожили исследователи.