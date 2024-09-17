Исследование: невзгоды в раннем возрасте сокращают жизнь сурков

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что стрессовые ситуации в молодом возрасте негативно влияют на выживаемость и долголетие сурков. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.

Ученые подсчитали совокупный индекс неблагоприятных условий для желтобрюхих сурков, основанный на 62 годах непрерывного сбора данных в биологической лаборатории Роки Маунтин в Колорадо. Исследователи стремились выяснить, какие стрессовые ситуации могут оказывать негативное влияние на продолжительность жизни этих животных.

В результате были выявлены некоторые предсказуемые и неожиданные факторы. Например, позднее начало периода активного роста снижало выживаемость, потому что сурки не имели возможности набирать достаточно веса в течение лета для своей семимесячной спячки. Летняя засуха, напротив, не оказала никакого влияния на продолжительность жизни, что удивило ученых. Хищничество также сыграло меньшую роль, чем ожидалось.

Самым значимым травмирующим событием для животных оказалась ранняя потеря матери. Этот фактор значительно сокращал продолжительность жизни животных даже после окончания периода грудного вскармливания. Дело в том, что молодые сурки живут со своей матерью целый год после отлучения от груди.

Ученые отметили, что средняя продолжительность жизни взрослого сурка составила 3,8 года, однако высокий совокупный индекс неблагоприятных условий утраивал риск ее сокращения. При этом последующий положительный опыт был неспособен компенсировать ранние невзгоды и помочь животным прожить дольше.