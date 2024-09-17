Спутники после старта «Ангары-1.2» вывели на целевые орбиты

Космические аппараты после старта "Ангары-1.2" выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали там, отметив, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ВКС 17 сентября в 10:00 мск провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с Плесецка в интересах Министерства обороны РФ.