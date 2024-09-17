Озоновая дыра над Антарктидой изменилась в размере

Озоновый слой Земли восстанавливается, заявили ученые из Службы мониторинга атмосферы Коперника. Последние наблюдения показали, что озоновая дыра над Южным полюсом оказалась меньше, чем в предыдущие годы, и сформировалась позднее.

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По состоянию на 13 сентября, площадь дыры была на 18,48 миллиона км² меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ученые предупредили, что это изменение в значительной степени связано с глобальными погодными условиями. Но есть основания предполагать, что озоновый слой полностью восстановится в течение ближайших 40 лет.

Озоновый слой важен для жизни на планете, поскольку поглощает вредное ультрафиолетовое излучение Солнца. В 1985 году Британская антарктическая служба обнаружила, что в районе Антарктиды образовалась огромная дыра. Она открывается каждый год с приближение весны и позволяет УФ-лучам проникать к поверхности.

Наблюдения показали, что в 2024 году формирование дыры происходило значительно медленнее, чем обычно. Она начала появляться только в сентябре, тогда как раньше это происходило в середине-конце августа. По прогнозам, уже к началу декабря дыра полностью закроется.

Ученые подчеркнули, что на образование озоновой дыры влияет множество факторов, от извержений вулканов до изменений климата. Однако главным из них является применение ХФУ, или хлорфторуглеродов – озоноразрушающих веществ. В ХХ веке их активно использовали для производства аэрозольных баллончиков и холодильников, что привело к разрушению озонового слоя. Монреальский протокол 1987 года запретил применение ХФУ, но последствия их влияния будут сказываться еще долгие годы, сообщает The Daily Mail.