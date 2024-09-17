Озоновая дыра над Антарктидой изменилась в размере

Ученые заявили об уменьшении озоновой дыры над Антарктидой
Озоновый слой Земли восстанавливается, заявили ученые из Службы мониторинга атмосферы Коперника. Последние наблюдения показали, что озоновая дыра над Южным полюсом оказалась меньше, чем в предыдущие годы, и сформировалась позднее.
По состоянию на 13 сентября, площадь дыры была на 18,48 миллиона км² меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ученые предупредили, что это изменение в значительной степени связано с глобальными погодными условиями. Но есть основания предполагать, что озоновый слой полностью восстановится в течение ближайших 40 лет.
Озоновый слой важен для жизни на планете, поскольку поглощает вредное ультрафиолетовое излучение Солнца. В 1985 году Британская антарктическая служба обнаружила, что в районе Антарктиды образовалась огромная дыра. Она открывается каждый год с приближение весны и позволяет УФ-лучам проникать к поверхности.
Наблюдения показали, что в 2024 году формирование дыры происходило значительно медленнее, чем обычно. Она начала появляться только в сентябре, тогда как раньше это происходило в середине-конце августа. По прогнозам, уже к началу декабря дыра полностью закроется.
Ученые подчеркнули, что на образование озоновой дыры влияет множество факторов, от извержений вулканов до изменений климата. Однако главным из них является применение ХФУ, или хлорфторуглеродов – озоноразрушающих веществ. В ХХ веке их активно использовали для производства аэрозольных баллончиков и холодильников, что привело к разрушению озонового слоя. Монреальский протокол 1987 года запретил применение ХФУ, но последствия их влияния будут сказываться еще долгие годы, сообщает The Daily Mail.