Биолог рассказал, обитают ли микробы на поверхности мыла

Если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

В беседе с NEWS.ru биолог посоветовал хранить мыло в сухом месте.

«Если мыло хранить во влажной среде, в том числе в коробке, где постоянно скапливается жидкость, это может стать причиной размножения бактерий. Поэтому мыло нужно хранить в сухом месте. Кроме того, мыло нужно тщательно смывать, так как его частицы могут остаться на коже и стать идеальной средой для микробов», — пояснил Опарин.

Он рассказал, что в состав почти всех видов мыла входят антисептики и дезинфицирующие компоненты. По его словам, это необходимо, чтобы обезвреживать бактерии, вирусы и грибки, которые могут скопиться на поверхности. Эксперт уточнил, что мыло уничтожает большинство болезнетворных бактерий на коже благодаря средствам ПАВ, способным смывать грязь. При этом нельзя забывать об использовании антисептиков и других мерах гигиены, подчеркнул Опарин.

«Руки нужно мыть минимум 20 секунд, тщательно намыливая каждый палец, область между пальцами, ладони и запястья. Слишком частое мытье рук высушивает кожу рук, провоцируя дерматит, раздражение, аллергию. В последнем случае роль играет наличие в мыле агрессивных компонентов», — добавил биолог.

Трихолог Наталия Жовтан ранее предупредила, что обычное мыло не подходит для мытья головы, так как наносит вред коже и волосяным стержням. Она отметила, что мыло пересушивает эпидермис и делает волосы ломкими.