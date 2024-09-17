В Татарстане нашли захоронения древнее египетских пирамид

В Татарстане провели раскопки захоронения, датированного второй половиной V тысячелетия до нашей эры. Памятник «Новобиксинтеевский могильник» находится в Мензелинском районе, сообщает Комитет республики по охране объектов культурного наследия.

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Объект обнаружили в 2023 году. В ходе исследований археологи выявили девять погребений первобытных людей. В них находились артефакты: каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра и глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из кабаньих клыков, а также округлые подвески из приуральского серпентинита.

Аналогичные находки встречались в других могильниках степной зоны Европейской части России. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся ко второй половине V тысячелетия до н.э. Ученые предположили, что «Новобиксинтеевский могильник» также был создан в этот временной период.

По предварительным данным, захоронение старше египетских пирамид на более чем полторы тысячи лет. Люди того времени еще не умели обрабатывать металлы. Они изготавливали орудия из дерева, кости и камня, занимались охотой и рыболовством.

Ученые описали несколько наиболее ярких погребений. В одном из них находились останки женщины и ребенка 4-5 лет. Могилу посыпали охрой и разместили несколько сотен украшений. В другом находились кости взрослого человека. Рядом с ним также находилось большое количество артефактов, на шее – ожерелье из клыков кабана.

Археологи также обнаружили так называемые жертвенные комплексы – небольшие ямы с подношениями. Их обильно засыпали охрой. В дальнейшем ученые проведут радиоуглеродный анализ, чтобы более точно определить время погребения людей, а также антропологическое и геномное исследования.

Отметим, что на могильнике было найдено два более поздних погребения, ориентировочно эпохи раннего Средневековья, и остатки кирпичной смолокурни XIX столетия.

Ранее сообщалось, что под Суздалем нашли могилу древнерусского сборщика податей. В ней сохранилось снаряжение, а также весы и железный замок.