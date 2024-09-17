Загадка кургана Туннуг: журналисты отправляются в Туву, чтобы разгадать древние тайны

Российские журналисты смогут понаблюдать за исследованием кургана Туннуг в Республике Тува: специальный пресс-тур будет проведен в рамках экспедиции Русского географического общества. В пресс-туре примет участие портал «Рамблер», следите за информацией!

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Участников познакомят с ходом раскопок в центральной части кургана — самой ценной с археологической точки зрения. Также журналисты смогут погрузиться в социально-культурную жизнь Тувы и ее прошлое — посетить дацан (буддийский монастырь-университет) в Кызыле и Национальный музей.

Комплексную археолого-географическую экспедицию на кургане Туннуг с 2018 года проводят Русское географическое общество (РГО) и Институт истории материальной культуры РАН.

Курган расположен в тувинской Долине Царей (по аналогии с египетской Долиной Царей) в Пий-Хемском районе. Самые известные курганы республики — Аржан-1 и Аржан-2 — уже раскопаны. Их сокровища стали частью экспозиции Национального музея Республики Тува. Находки были признаны достоянием мировой культуры.

Курган Туннуг представляет собой комплекс археологических материалов, накопившихся за 2,5 тысячи лет. Он расположен на вечной мерзлоте, что помогает сохраниться органике — останкам людей, животных, тканям, а также предметам из дерева и кожи.

© Рамблер

Находится Туннуг в пойме реки Уюк. Курган был обнаружен в 1971 году, но начать раскопки тогда не удалось из-за местной болотистой почвы. Именно благодаря болотистой местности курган не разграбили.

По мнению ученых, Туннуг — могильник знати. Там нашли остатки большого жертвоприношения, много человеческих и лошадиных костей. Исследователи считают, что обнаружили свидетельства кровавого обряда, который описывал древнегреческий историк Геродот. По свидетельствам Геродота, после гибели вождя племена отбирали для жертвоприношения 50 самых преданных ему юношей и 50 лучших лошадей.

© Рамблер

За семь лет экспедиции также были найдены золотые украшения, скифские захоронения, погребальные/поминальные сооружения гунно-сарматского времени и несколько курганов эпохи Средневековья.

В самом центре кургана постоянно работает около 20 человек, остальные участники экспедиции рассредоточены вокруг центральной части. Исследователи подобрались к центральному погребению и уже убрали вокруг него весь камень.