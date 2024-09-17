Загадка кургана Туннуг-1: журналисты отправляются в Туву, чтобы разгадать древние тайны

Российские журналисты смогут понаблюдать за исследованием кургана Туннуг-1 в Республике Тува: специальный пресс-тур будет проведен в рамках экспедиции Русского географического общества. В пресс-туре примет участие портал «Рамблер», следите за информацией!

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Участников познакомят с ходом раскопок в центральной части кургана — самой ценной с археологической точки зрения. Также журналисты смогут погрузиться в социально-культурную жизнь Тувы и ее прошлое — посетить дацан (буддийский монастырь-университет) в Кызыле и Национальный музей.

Комплексную археолого-географическую экспедицию на кургане Туннуг-1 с 2018 года проводят Русское географическое общество (РГО) и Институт истории материальной культуры РАН.

Курган расположен в тувинской Долине Царей (по аналогии с египетской Долиной Царей) в Пий-Хемском районе. Самые известные курганы республики — Аржан-1 и Аржан-2 — уже раскопаны. Их сокровища стали частью экспозиции Национального музея Республики Тува. Находки были признаны достоянием мировой культуры.

Курган Туннуг-1 представляет собой комплекс археологических материалов, накопившихся за 2,5 тысячи лет. Он расположен на вечной мерзлоте, что помогает сохраниться органике — останкам людей, животных, тканям, а также предметам из дерева и кожи.

Находится Туннуг-1 в пойме реки Уюк. Курган был обнаружен в 1971 году, но начать раскопки тогда не удалось из-за местной болотистой почвы. Именно благодаря болотистой местности курган не разграбили.

По мнению ученых, Туннуг-1 — могильник знати. Там нашли остатки большого жертвоприношения, много человеческих и лошадиных костей. Исследователи считают, что обнаружили свидетельства кровавого обряда, который описывал древнегреческий историк Геродот. По свидетельствам Геродота, после гибели вождя племена отбирали для жертвоприношения 50 самых преданных ему юношей и 50 лучших лошадей.

За семь лет экспедиции также были найдены золотые украшения, скифские захоронения, погребальные/поминальные сооружения гунно-сарматского времени и несколько курганов эпохи Средневековья.

В самом центре кургана постоянно работает около 20 человек, остальные участники экспедиции рассредоточены вокруг центральной части. Исследователи подобрались к центральному погребению и уже убрали вокруг него весь камень.