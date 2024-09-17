Ракету «Ангара-1.2» запустили с космодрома «Плесецк»

Совершен успешный запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками. Об этом заявило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, запуск был осуществлен в 10:00 мск.

«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами», - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве заявили о намерении добиться прекращения съемки территории страны со спутников, чтобы такие снимки нельзя было использовать в военных целях. У украинских военных вызывает опасение то, что Россия может получить через третьих лиц доступ к снимкам, сделанным из космоса, и использовать эти данные.