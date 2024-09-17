Ученые пытаются найти библейский Ковчег Завета

Ученые всего мира пытаются найти библейский Ковчег Завета, утверждает РИА Новости.

Российское агентство пишет, что судьба реликвии непонятна, а об этом спорят уже 2500 лет. В частности, ковчег мог быть уничтожен, украден или спрятан.

В настоящее время реликвию, по утверждению агентства, ищут, например, в Иерусалиме и Африке.

В августе агентство сообщало о спорах ученых относительно местонахождения горы Фавор, где, согласно Священному писанию, произошло Преображение Христа.