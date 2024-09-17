Астроном рассказал, можем ли мы теоретически жить в черной дыре

Гипотезу о том, что мы живём в чёрной дыре, эксперты не могут опровергнуть. И вот почему.

© Ferra.ru

Мы действительно в теории можем жить в чёрной дыре. Этому способствует ряд фактов.

Наиболее примечательный из них, говорит доктор Аластер Ганн, радиоастроном в Центре астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете, — то, что размер чёрной дыры почти равен размеру наблюдаемой Вселенной. При этом радиус чёрной дыры прямо пропорционален её массе, а объём пропорционален её радиусу в кубе. Соответственно, чем массивнее дыра, тем меньше у неё плотность.

© Alamy

Таким образом, чёрная дыра с радиусом Вселенной имела бы примерно такую ​​же среднюю плотность, какую мы наблюдаем у Вселенной.

У Вселенной есть и другие сходства с чёрными дырами. Например, она началась тоже с «сингулярности» — Большого взрыва. Математически это то же самое, что и сингулярности в дырах.

Чёрные дыры также имеют горизонты событий, за которыми весь свет и материя оказываются в ловушке. Во Вселенной есть нечто похожее: космологический «горизонт событий», за пределами которого мы не видим ничего, потому что свет оттуда не может достичь нас.

Однако сейчас на вопрос о том, живём ли мы всё-таки в чёрной дыре, ответить невозможно. Доказательств или опровержения этой теории нет.