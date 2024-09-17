Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны

Группа китайских ученых проанализировала состав грунта, который они получили с обратной стороны Луны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов в июне. После этого совместная группа китайских ученых опубликовала научную статью, посвященную результатам исследования данного груза, в журнале National Science Review. В своей работе исследователи описали физические, минералогические и геохимические характеристики полученных образцов.

Так, образцы лунного грунта обладают относительно низкой плотностью, рыхлой и пористой структурой. Размер его частиц характеризуется бимодальным распределеним, что может свидетельствовать о том, что полученный учеными образец мог смешаться с другими из различных источников.

Вместе с тем ученые установили, что, по сравнению с образцами лунного грунта, которые они получали благодаря зонду "Чанъэ-5" в 2020 году, в грунте с обратной стороны Луны существенно возросло содержание плагиоклаза. На этом фоне содержание оливина значительно уменьшилось. Эксперты подчеркнули, что подобные изменения свидетельствуют о явном влиянии небазальтовых материалов на лунный грунт в этом районе.

При этом полученные учеными образцы грунта состоят из базальта, брекчии, цементита, светлых горных пород и стекловидного материала. На фрагменты базальта приходится от 30% до 40% от общего число образцов. В числе минералов эксперты выявили пироксен, плагиоклаз и ильменит. На этом фоне содержание оливина оказалось крайне низким.

После проведения минералогического анализа учаные установили, что основной фазовый состав образцов лунного грунта выглядит так: плагиоклаз (32,6%), пироксен (33,3%) и стекло (29,4%). Вместе с тем содержание стекла стремится к нижнему пределу образцов, полученных в ходе миссий "Аполлон".

Результаты геохимического анализа свидтельствуют о том, что образцы, доставленные "Чанъэ-6", характеризуются высоким содержанием оксида алюминия и оксида кальция. При этом содержание оксида железа относительно низкое, а содержание таких элементов, как торий, уран и калий, в образцах оказалось существенно ниже, чем в KREEP-породах.

По данным СМИ, за счет проведения углубленных исследований этих образцов лунного грунта существует перспектива постоянного расширения понимания внутренней структуры Луны, ее вещественного состава, а также процессов ее формирования и эволюции.