Ученые обнаружили состояние между смертью и жизнью

Исследователи в США обнаружили третье состояние между смертью и жизнью.

Согласно их исследованию, после смерти организма клетки приобретают новые возможности, которыми они не обладали при жизни, сообщает Рен ТВ.

По информации ученых, клетки, пока они обеспечены питательными веществами, такими как кислород, биохимические сигналы, способны превращаться в многоклеточные организмы с новыми функциями после смерти.

Ученые планируют продолжить эксперименты с клетками. Также они обещают показать что клетки могут войти в это состояние. Если это удастся, привычное понимание смерти будет пересмотрено.