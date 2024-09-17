Раскрыта цена нового ультрабука Honor в России

Ноутбук Honor MagicBook Art 14, представленный на IFA 2024, станет доступным для предзаказа в России 1 октября по цене от 180 до 200 тыс. руб. в зависимости от конфигурации. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, близкий к ритейлу.

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Особенностью ноутбука является его легкий и тонкий корпус. Общий вес устройства составляет 1 кг, а толщина – 1 см. Корпус изготовлен из прочного магниевого сплава, а клавиатура – из титана.

Еще одной отличительной чертой ноутбука стала съемная магнитная камера с технологиями ИИ. Камера может поворачиваться на 180 градусов, позволяя пользователям настраивать индивидуальные параметры для фото- и видеосъемки. Камера хранится в специальном отсеке на боковой панели ноутбука.

Honor MagicBook Art 14 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Устройство также оснащено ультраярким AMOLED-экраном диагональю 14,6 дюйма с полезной площадью 97%.

В России новинка будет доступна в двух цветах: «нефритовом зеленом» и «туманном белом».