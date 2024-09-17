Ученые выяснили, как микропластик попадает в мозг человека

Бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обоняние является путем проникновения частичек микропластика в мозг.

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Исследователи проанализировали область мозга, отвечающую за обработку запахов, у 15 умерших разного возраста. Микропластик размером от 5,5 до 26,4 микрометров был обнаружен в обонятельных луковицах восьми человек.

«Присутствие микропластика в обонятельной луковице человека позволяет предположить, что обонятельный путь является потенциальным способом проникновения микропластика в мозг», – делают вывод авторы работы.

Ученые намерены выяснить, могут ли эти частицы попасть в другие части мозга через механизм обоняния, пишет JAMA Network Open.

Ранее американские ученые установили, что в мозгу человека скапливается в 30 раз больше микропластика, чем в печени и почках.