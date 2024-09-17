Блогер сделал сравнение топовых моделей часов для спортсменов

В одном из выпусков на YouTube-канале SPORT-RITM сравнили по разным параметрам лучшие модели смарт-часов от Garmin, Polar, Suunto и Coros.

© YouTube/ SPORT-RITM

Всего сравнивались четыре модели часов: Garmin Forerunner 965, Polar Vantage V3, Suunto Race, Coros Vertix 2S. Самыми тяжёлыми и большими из них оказались Coros.

Сенсорное управление есть у всех моделей, но во время занятий спортом оно отключается. При этом у Suunto и Coros механическое управление доступно при помощи цифровой коронки и двух кнопок, у Garmin и Polar — при помощи пяти кнопок.

Наиболее вариативный интерфейс — в мобильном приложении Garmin. Далее идут Suunto и Coros, а на последнем месте — Polar. В приложении вы сможете создать для Polar только интервальную тренировку с одинаковыми интервалами. Если вам нужно будут разные интервалы, то вам придётся использовать веб-версию.

На одном заряде Garmin могут проработать до 8 дней, Polar — до 10 дней, Suunto — до 12 дней и Coros — до 20 дней.

© SPORT-RITM

© SPORT-RITM

© SPORT-RITM

© SPORT-RITM

© SPORT-RITM

Вывод

На первое место эксперт поставил часы Garmin Forerunner 965, поскольку у него есть канал связи ANT+. Это важно, когда при езде на велосипеде есть только один канал Bluetooth, который уже занят планшетом. Также у этой модели хорошая детализация плавания, есть возможность фиксировать выполнение плавательных упражнений. Подобной функции нет у других часов.

На второй строчке расположились Polar Vantage V3. Их главный плюс — очень простой и понятный сервис по оценке нагрузки и восстановления, рекомендации по тренировкам на каждый день. Часы также довольно точно отражают статус восстановления за ночь.

На третьем месте оказались Coros Vertix 2S. Они понравились ведущему тем, что у них очень простой интерфейс и очень высокая автономность. Кроме того, у них довольно качественно сделан сервис по загрузке тренировочного плана из приложения Training Peaks.

Последнее место досталось Suunto Race. Основная причина этого — работа встроенного оптического пульсометра. Она плохая. Были также проблемы со скоростью работы интерфейса. Однако с обновлениями они исчезли. При этом у часов хорошее мобильное приложение и очень качественно работает компас.