Последняя новинка Apple, Visual Intelligence, представленная на мероприятии в честь анонса iPhone 16, может стать предвестником долгожданных очков дополненной реальности (AR) компании, пишет The Verge. Эта функция позволяет пользователям iPhone идентифицировать объекты, копировать текст с плакатов и собирать информацию об окружающем пространстве с помощью камеры.

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Возможности Visual Intelligence, пишет редактор The Verge, впечатляют на iPhone, но в очках AR ее потенциальное влияние может быть «еще более значительным». Представьте, что с помощью этих очков можно мгновенно получить информацию о ресторане, просто взглянув на него, без необходимости доставать телефон.

Meta (компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), по его словам, уже продемонстрировала полезность AR-очков с ИИ-помощниками для идентификации объектов, и Apple может пойти дальше, создав «отточенное и интегрированное» решение.

AR-очки Apple, скорее всего, будут использовать Visual Intelligence, легко соединяясь с вашим iPhone и существующими приложениями, чтобы предложить более «богатый опыт работы».

Марк Гурман из Bloomberg предполагает запуск этого устройства в 2027 году.