В Египте нашли древний клинок с именем великого фараона

Археологи в Египте выкопали редкий бронзовый меч при изучении древних казарм на северо-западе дельты реки Нил. О находке сообщили на официальном сайте министерства туризма и древностей (MOTA) республики.

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По словам ученых, клинок покрыт иероглифами, изображающими имя фараона Рамсеса II Великого, правившего с 1279 по 1213 год до нашей эры.

Меч нашли в небольшой комнате рядом с входом в казармы, что указывает на то, что оружие предназначалось для боя и не было декоративным. Исследователи считают, что меч был подарен высокопоставленному офицеру в качестве королевской награды за некие заслуги.

В комплексе казарм обнаружили кладовые, используемые для хранения зерна, и печи для приготовления хлеба. Кроме того, на месте раскопок нашли множество захоронения коров. Коровы в Древнем Египте символизировали изобилие и процветание, почитаясь как священные животные.

По словам ученых, древнеегипетский военный гарнизон был хорошо оснащен и предназначался для защиты государства от вторжения ливийцев.