Apple побоялась судиться со взломавшей ее израильской компанией

Apple попросила Окружной суд Северного округа Калифорнии прекратить судебное дело против израильской компании NSO Group, разработчика шпионского ПО Pegasus для iOS. Главной причиной отзыва заявления стал риск раскрытия важной информации о системе безопасности устройств Apple в ходе расследования. Об этом сообщает издание SecurityLab, ссылаясь на копию ходатайства, поданного Apple, которое было опубликовано в реестре Courtlistener.

© Газета.Ru

Кроме того, в Apple мотивировали свое решение тем, что с момента подачи иска в 2021 году ситуация в индустрии коммерческого шпионского ПО значительно изменилась. NSO Group потеряла лидирующие позиции, а на рынок вышли другие игроки. Победа над одной компанией, считают купертиновцы, уже не будет иметь эффекта, на который они рассчитывали.

Apple продолжает совершенствовать защиту пользователей и опасается, что раскрытие информации о системе в суде может поставить под угрозу ее эффективность. Компания также ссылается на сообщения СМИ о возможной утечке материалов по аналогичному иску WhatsApp против NSO Group.

Apple подчеркивает, что по-прежнему уверена в обоснованности своих претензий к NSO Group, но решила сосредоточиться на технических методах борьбы со шпионским ПО, чтобы не рисковать безопасностью пользователей.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 24 октября 2024 года.