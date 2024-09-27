Почему не стоит торопиться с покупкой нового Android-смартфона

Для некоторых людей покупка нового смартфона — настоящий праздник. Для других — бытовая необходимость, которая напоминает о себе время от времени. И если вы принадлежите к первой группе, то, возможно, вам стоит чуть-чуть притормозить. Портал howtogeek.com рассказал, почему важно не торопиться с покупкой новых смартфонов.

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Не надо менять смартфон, если он работает

Производители устройств на Android, такие как Samsung и Google, ежегодно выпускают новые флагманские модели. Но, несмотря на их заявления об апгрейдах, оформлять предварительный заказ на новинку сразу после анонса совсем не обязательно. Просто расписание выхода новых смартфонов — своего рода подушка безопасности. Если ваш нынешний мобильник вдруг перестанет работать, вы всегда сможете найти ему замену.

По факту, лучшее время подумать о покупке нового смартфона — это серьезная поломка, прекращение поддержки операционной системы или какой-то другой фатальный дефект. К тому же, если вы будете следовать за новинками с небольшим опозданием, то сможете немного сэкономить, т.к. с выходом новой модели предыдущая почти всегда дешевеет.

Длительная поддержка прошивки

Раньше Android-смартфоны проигрывали iPhone в плане поддержки ПО. Разработчики Android вынуждены учитывать потребности разных производителей с большими каталогами товаров, из-за чего некоторые модели либо остаются без поддержки раньше, либо не получают поддержку в принципе.

Однако сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Google и Samsung пообещали поддерживать свои последние флагманы на протяжении семи лет: например, Pixel 9 будет получать обновления оси до конца 2031 года. Для сравнения, прежде компания поддерживала новинки от трех до пяти лет.

Старые смартфоны проще ремонтировать

Перед запуском новых смартфонов производители прогоняют их через длинную череду тестов, чтобы убедиться, что новинка готова попасть в руки покупателей. Но каким бы тщательным ни было тестирование, релизные версии многих смартфонов все равно страдают от различных ошибок, из-за чего потребителю остается ждать решений.

На старых смартфонах же большинство проблем давно решено — либо с помощью обновления прошивки, либо за счет рекомендаций от производителя. Даже в случае, если вы столкнетесь с какой-то малоизвестной ошибкой, сообщество владельцев вашего смартфона наверняка поможет советом.

Дождитесь нового железа

Обновление внутренних компонентов — весомая причина подумать о покупке нового смартфона, т.к. от старого вы не добьетесь того же прироста в производительности или других параметрах. В то же время, не стоит бросаться за новинкой сразу же. Ранние итерации нового железа могут иметь недостатки или низкую долговечность. Лучше подождать отзывов публики и экспертов, после чего принять взвешенное решение.