Сервис для взрослых OnlyFans в 15 раз обогнал Apple и Google

Портал для взрослых Onlyfans с большим отрывом стал лидером рейтинга по объёму выручки на одного сотрудника в 2023 году, обогнав известные технические корпорации — об этом сообщает Yahoo Finance.

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Дело в том, что над подписочным сервисом для моделей работают всего 42 человека. Поэтому выручка в $ 1,3 млрд выводит их на первое место: Onlyfans в 12 раз обгоняет Netflix по выручке на одного сотрудника, в 13 раз обгоняет Apple, в 18,5 раза — Google (там работают 185 тыс. человек).

Также в списке продолжает лидировать Craigslist — небольшая компания по размещению объявлений, в штат которой входят всего 50 человек.