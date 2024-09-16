В созвездии Большой Медведицы нашли новую планету

Ученые из Университета Николая Коперника обнаружили новую планету в созвездии Большой Медведицы. Ее масса в 11 раз превышает массу Юпитера, она делает полный оборот вокруг своей звезды раз в 14 лет, а температура на поверхности составляет минус 100 градусов Цельсия.

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Ученые также рассчитали параметры звезды-хозяина. Она оказалась в два раза больше и на 20% массивнее Солнца. Возраст звезды и, соответственно, планетной системы оценили в 5 миллиардов лет.

Звезда расположена в северной стороне неба в созвездии Большой Медведицы. Ей присвоили обозначение HD 118203.

Ученые в течение 20 лет подозревали, что вокруг звезды вращается массивная планета. В 2006 году они обнаружили первого газового гиганта, который совершал полный оборот всего за шесть дней. Были основания предполагать, что эта планета – не единственная.

Ученые провели наблюдения с помощью одного из крупнейших оптических приборов на Земле – девятиметрового телескопа Хобби-Эберли в Техасе, а также с помощью итальянского телескопа Galileo. Однако им потребовалось около семи лет, прежде чем существование новой планеты можно было считать доказанным.

Планетная система обладала своеобразной конфигурацией. Одна планета образовывала плотную пару со звездой, а вторая вращается вокруг них по широкой орбите. Взаимное гравитационное влияние двух газовых гигантов позволяет системе сохранять стабильность на протяжении миллиардов лет.

«Мы все еще проводим наблюдения и анализ данных – есть шансы на дальнейшие открытия планет», – отметили авторы.

Ранее ученые описали раскаленную планету с «железными» ветрами. Она находится на расстоянии 640 световых лет от Земли.