Спрогнозировано усиление активности Солнца

Показатели нынешнего 25-го цикла солнечной активности не являются исторически рекордными, активность Солнца может увеличиться, так как период прогнозируемого максимума еще не пройден. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщалось, что индекс солнечного цикла в августе достиг практически рекордных значений ХХI века и составил 215,5.

"Прежде всего, активность [в 25-м цикле] не является пока исторически рекордной. За 270 лет наблюдений описаны и более высокие значения. В том числе в 2000 и 2001 годах были отдельные более высокие всплески", - рассказал Богачев.

По его словам, изначально предполагалось, что максимум будет достигнут в 2025 году, то есть присутствует вероятность, что солнечная активность еще вырастет.

"В то же время, будет это так или нет, станет ясно лишь по факту", - сказал эксперт.

"Главный сюрприз", по словам Богачева, состоит в том, что по текущим представлениям цикл должен был быть исключительно слабым.

"Просто мы сейчас проходим 100-летний минимум, и на этом фоне активность даже в годы максимумов не поднимается высоко. По факту все получилось совсем не так, и это не вполне понятно, - сказал он. - Причина в том, что мы, судя по всему, пока все же недостаточно понимаем законы, по которым меняется солнечная активность. Будем делать выводы".

Как отметил Богачев, солнечная активность снизится только в районе 2029 года, когда наступит очередной минимум активности.

"На Землю в целом как на планету влияние солнечной активности, конечно, является исключительно сильным, но если говорить про человека и биосферу, то мы достаточно защищены. Пробить эту защиту текущая активность, конечно, не сможет", - подытожил он.

Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Текущий 25-й цикл активности Солнца начался в 2019 году и продлится до 2030 года.