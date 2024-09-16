Исчезнувшую 55 лет назад птицу впервые сфотографировали в Папуа – Новой Гвинее
Редкая птица впервые попала в объектив фотоаппарата в Папуа – Новой Гвинее. Речь идет о ястребе-тетеревятнике Новой Британии (Accipiter princeps).
Птица обитает только на острове Новая Британия. На местном языке ее называют «кеанго» или «кулингапа». В Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) вид классифицируется как уязвимый.
Ястреб оказался весьма неуловимым. Он известен ученым только по четырем экземплярам. Последнее научное задокументированное упоминание о нем датируется июлем 1969 года.
В течение 55 лет орнитологи не фиксировали на одного упоминания о Accipiter princeps. Но в марте 2024 года фотограф Том Виерус сделал первую в истории фотографию скрытного вида в дикой природе.
Исследователи отметили, что ястреб-тетеревятник обитает не в прибрежных, а в отдаленных районах острова. Поэтому даже местные жители видят его крайне редко, сообщает IFL Science.
Ранее ученые назвали «потерянные» виды птиц. В список вошли 120 пернатых.