Редкая птица впервые попала в объектив фотоаппарата в Папуа – Новой Гвинее. Речь идет о ястребе-тетеревятнике Новой Британии (Accipiter princeps).

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Птица обитает только на острове Новая Британия. На местном языке ее называют «кеанго» или «кулингапа». В Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) вид классифицируется как уязвимый.

Ястреб оказался весьма неуловимым. Он известен ученым только по четырем экземплярам. Последнее научное задокументированное упоминание о нем датируется июлем 1969 года.

В течение 55 лет орнитологи не фиксировали на одного упоминания о Accipiter princeps. Но в марте 2024 года фотограф Том Виерус сделал первую в истории фотографию скрытного вида в дикой природе.

Исследователи отметили, что ястреб-тетеревятник обитает не в прибрежных, а в отдаленных районах острова. Поэтому даже местные жители видят его крайне редко, сообщает IFL Science.

Ранее ученые назвали «потерянные» виды птиц. В список вошли 120 пернатых.