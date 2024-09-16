Биологи сообщили о стремительном вымирании редких мадагаскарских лягушек

Биологи проанализировали популяции лягушки Mantella cowanii, которая обитает на Мадагаскаре. Оказалось, что вид стремительно вымирает — одна из популяций сократилась на 80% за восемь лет. Ученые призывают срочно принять меры по защите вида. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Многие виды земноводных сегодня сталкиваются со значительным сокращением популяций. Среди них и Mantella cowanii, небольшие лягушки с острова Мадагаскар. Они обладают небольшим ареалом, который сильно нарушен человеком. Поэтому Международный союз охраны природы отнес M. cowanii к категории вымирающих видов.

Команда биологов обследовала 13 известных мест обитания M. cowanii, чтобы оценить возможность вымирания вида. Ученые нашли популяции лягушек только в восьми местах. Еще в трех популяции, вероятно, были истреблены, а в двух исследователи не смогли сделать однозначный вывод. Размеры популяций в обитаемых местах колебались от 13 до 137 взрослых особей. При этом на одном из участков численность лягушек сократилась на 80% с 2015 по 2023 год.

По словам ученых, M. cowanii имеет относительно медленный темп жизненного цикла. В дикой природе лягушки доживают до девяти лет и достаточно поздно начинают размножаться. Коэффициент выживаемости взрослых особей ученые оценили в диапазоне от 0,529 до 0,618.

По словам ученых, популяции M. cowanii страдают от незаконной торговли животными и деградации среды обитания. Биологи рекомендуют наладить постоянный мониторинг за популяциями лягушки, пересмотреть ее природоохранный статус и продолжить исследования.