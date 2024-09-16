Сбер представил умный терморегулятор

Линейка девайсов умного дома Sber пополнилась терморегулятором для радиатора отопления, сообщили в пресс-службе компании.

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Новое умное устройство, разработанное компанией SberDevices, крепится на батарею и само подкручивает температуру до требуемой. Оно подходит для разных моделей радиаторов.

В Сбере пояснили, что терморегулятор помогает уменьшить затраты на отопление в квартирах и домах с индивидуальными теплосчетчиками.

Уезжая в отпуск или командировку, пользователь может активировать режим экономии и удаленно следить за температурой в доме.

Подключается устройство по Zigbee. Пользователь может связать все устройства через умный хаб Sber или колонку SberBoom Home.

CEO Умного дома Sber Екатерина Гельфанд подчеркнула, что компания выпустила новое устройство в преддверии отопительного сезона.

«Правильный климат в жилом помещении помогает беречь здоровье», — напомнила она.

Также Екатерина Гельфанд отметила, что по предварительным расчетам компании, благодаря терморегулятору и сценариям Умного дома Sber можно сэкономить около 10-15% годовых затрат на отопление.

Продажи терморегулятора стартовали 16 сентября.